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Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских тяговых электроподстанций

Минобороны: ликвидировано 6 тяговых электроподстанций, через которые ВСУ поставляли оружие

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, электроподстанции были уничтожены на территории Донбасса в районах железнодорожных станций Подборцы, Волонец, Тимково, Пятихатка и Львов. Через них группировке войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагалась на территории республик Донбасса, поставлялось вооружение и боеприпасы США и западных стран.

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Электроподстанции ликвидировали с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, отчитался Конашенков. Он также доложил о поражении 16 украинских пунктов управления и двух складов горюче-смазочных материалов артиллерийскими подразделениями.

29 апреля Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. В результате были поражены электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 3 мая в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава государства сообщил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом по урегулированию конфликта.

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Анастасия Шейкина
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