Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских тяговых электроподстанций

Минобороны: ликвидировано 6 тяговых электроподстанций, через которые ВСУ поставляли оружие

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые на Украину поставляли иностранное вооружение. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, электроподстанции были уничтожены на территории Донбасса в районах железнодорожных станций Подборцы, Волонец, Тимково, Пятихатка и Львов. Через них группировке войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагалась на территории республик Донбасса, поставлялось вооружение и боеприпасы США и западных стран.

Электроподстанции ликвидировали с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, отчитался Конашенков. Он также доложил о поражении 16 украинских пунктов управления и двух складов горюче-смазочных материалов артиллерийскими подразделениями.

29 апреля Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. В результате были поражены электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 3 мая в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава государства сообщил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом по урегулированию конфликта.