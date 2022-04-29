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Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по инфраструктуре железных дорог Украины

В МО сообщили об ударах «Калибрами» по электроподстанциям у железнодорожных узлов Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны (МО) генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что Россия поразила электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное. Также представитель военного ведомства сообщил о почти тысяче ударов артиллерии по штабам и местам скопления ВСУ.

«Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражен: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники», — доложил Конашенков.

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Ранее сообщалось об ударах по шести железнодорожным тяговым подстанциям на Украине. В МО отмечали, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявлял, что России нужно уничтожать тыловую инфраструктуру Украины: аэродромы, железные дороги, мосты и транспортные развязки.

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Валерий Розенберг
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