Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по инфраструктуре железных дорог Украины
Российские войска нанесли удары ракетами «Калибр» по инфраструктуре железных дорог Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны (МО) генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что Россия поразила электроподстанции у железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное. Также представитель военного ведомства сообщил о почти тысяче ударов артиллерии по штабам и местам скопления ВСУ.
«Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражен: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники», — доложил Конашенков.
Ранее сообщалось об ударах по шести железнодорожным тяговым подстанциям на Украине. В МО отмечали, что эти объекты использовались для поставок западного вооружения для группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявлял, что России нужно уничтожать тыловую инфраструктуру Украины: аэродромы, железные дороги, мосты и транспортные развязки.