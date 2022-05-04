IT-специалист рассказал о важных аспектах цифрового права

Эксперт ответил на актуальные вопросы читателей РАПСИ, связанные с цифровым правом

Главный редактор журнала Digital Law Journal Максим Иноземцев ответил на актуальные вопросы читателей Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), связанные с цифровым правом.

Максим Иноземцев считает, что у того, у кого есть цифровые активы, может передать их по наследству. «Во-первых, это наши социальные сети и то, что там присутствует. Все это носит определенный характер, который куда-то должен передаваться, — говорит эксперт. — Если мы посмотрим Гражданский кодекс, то цифровые активы там не перечислены, соответственно, главное — это написать завещание заранее. И указать, что вы передаете: в каком месте будут храниться пароли от вашего аккаунта, какие-то материалы или может быть контент-план на два года. Фиксируете свои цифровые активы в форме завещания и передаете своим наследникам».

За приобретение цифровых активов налоги не платятся, напоминает Максим Иноземцев. «Вы можете купить, и у вас в кошельке будет лежать какая-то сумма, условнo, биткоинов. Налоги платить не нужно. Однако, когда вы будете продавать эту цифровую валюту, вот здесь уже нужно будет заплатить налог с них, то есть за реализацию и продажу криптовалюты налагается обязанность платить налог. Ну, а если она у вас просто лежит в кошельке, — пусть лежит, растет или падает», — считает эксперт.

На вопрос, к кому обращаться, если украли цифровой инвентарь в игре (например, Меч), Максим Иноземцев отвечает, что на этот счет практика достаточно сложная, и в зависимости от юрисдикции не всегда понятно, куда идти. «Кто-то говорит — это Меч, какое отношение он имеет к нашей физической сфере, но, с другой стороны, это Меч, который вы купили за свои деньги и, значит, он обладает определенной ценностью. Конечно же, вы идете в суд и можете подать иск об истребовании этого Меча. Как вы будете его истребовать? Какие вы будете категории использовать? Может быть, это будет все прописано в лицензионном соглашении с разработчиком этой программы, и в первую очередь — там многие ответы. В любом случае получить и вернуть Меч обратно либо получить компенсацию вы, конечно же, должны», — говорит Максим Иноземцев.

Если человек вызвал такси через агрегатора, то с точки зрения защиты персональных данных, водители знают, куда вас везти, знают кто он, хотя в некоторых агрегаторах данные уже начинают шифроваться. По мнению Максима Иноземцева, в любом случае водитель и сам агрегатор могут куда-то передать данные, умышленно или неумышленно. «Опять же передать своим контрагентам или партнером каким-то, чтобы потом делать спам-звонки и рассылки либо даже продать за деньги. Поэтому здесь, конечно, присутствует риск того, что ваши персональные данные, которые вы дали при согласии на обработку, могут уйти куда-то», — подчеркнул эксперт.

Максим Иноземцев — кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника управления научной политики МГИМО МИД России, главный редактор журнала Digital Law Journal.

