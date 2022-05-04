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В Финляндии заявили о предполагаемом нарушении границы со стороны России

МИД Финляндии запросил у России разъяснений по предполагаемому нарушению воздушных границ

Фото: Hamza AlGhamdi / Unsplash

МИД Финляндии запросил разъяснения у российской стороны из-за предполагаемого факта нарушения финского воздушного пространства во время полетов самолетов Военно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили представители ведомства в официальном Twitter-аккаунте.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения [финского] воздушного пространства», — отреагировали в ведомстве.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что самолет российских ВКС «подозревается в нарушении финского воздушного пространства на восточной границе сегодня утром, недалеко от [общин] Кесялахти и Париккала». Отмечалось, что по факту нарушения начато предварительное следствие. В Минобороны России, по данным ТАСС, заявили, что все вылеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

4 мая стало известно, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее финская коллега Санна Марин поддержали предложение Европейской комиссии (ЕК) о введении санкций против российской нефти. По словам Марин, Еврокомиссия должна проработать больше санкций против России, в том числе по энергетике. «Я ценю и приветствую последние предложения Комиссии по санкциям», — отметила она.

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Дмитрий Сотак
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