Дания и Финляндия поддержали введение санкций против российской нефти

Дания и Финляндия поддержали предложение ЕК о введении санкций против нефти России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее коллега премьер Финляндии Санна Марин поддержали предложение Европейской Комиссии (ЕК) о введении санкций против российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

«То, что предлагает сегодня Еврокомиссия по поводу нефти, действительно, будет ощущаться в России, поэтому мы это поддерживаем», — заявила датский политик.

По словам Марин, Еврокомиссия должна проработать больше санкций против России, в том числе по энергетике. «Я ценю и приветствую последние предложения Комиссии по санкциям», — отметила она.

Ранее постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось прийти к согласию по данному вопросу.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.