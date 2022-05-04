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В ООН раскритиковали США из-за невыдачи виз российским дипломатам

Представитель Гутерриша заявил о важности допуска дипломатов РФ в штаб-квартиру ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик раскритиковал США из-за невыдачи виз российским дипломатам и отметил важность допуска в Соединенные Штаты всех дипломатов, чья работа предусматривает наличие доступа к штаб-квартире организации. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель генсека указал, что данный вопрос неоднократно поднимался в ходе бесед с американскими властями, выступающими в роли принимающей стороны. «Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях», — заявил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации. Комментируя ситуацию, он обвинил Вашингтон в задержке выдачи российской делегации необходимых для въезда документов.

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Варвара Кошечкина
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