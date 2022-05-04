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МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН

МИД России заявил, что США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

США сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат обвинил Вашингтон в задержке выдачи российской делегации необходимых для въезда документов. «Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — указал он, подчеркнув, что запросы на визу были поданы заблаговременно.

Полянский назвал недопустимой подобную практику и призвал Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

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Виктория Кондратьева
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