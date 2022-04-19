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В России обвинили ООН в отсутствии нейтралитета

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: ООН не является нейтральной в ситуации вокруг Украины

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация не является нейтральной в ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

Полянский отметил, что у ООН есть «определенные симпатии» и заявил, что в организации больше людей «с западными паспортами и даже с англо-саксонскими». «Наверное, это тоже сказывается на объективности оценок, которые ООН зачастую делает в той или иной ситуации», — пояснил он. Зампостпреда добавил, что открыто обсуждал ситуацию на примере с Украиной с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что после начала российской военной операции Антониу Гутерриш пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Дюжаррик не стал как-либо комментировать свои слова, отметив, что «остальное должно быть ясно».

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Марина Совина
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