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Побывавшая в Египте россиянка пожаловалась на хамство и агрессию гида

Читательница «Тонкостей туризма» купила экскурсию у местного гида и разочаровалась

Фото: Sui Xiankai / globallookpress.com

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, пожаловалась на неудачный опыт с экскурсиями от местного гида. Впечатлениями от отпуска в Египте она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам читательницы портала, в отеле местный фотограф порекомендовал ей купить экскурсию у своего знакомого гида — девушка призналась, что согласилась на его предложение «на волне позитива». Тем не менее, россиянка разочаровалась в своем решении, назвав организацию программы «ужасной»: так, туристов заставляли долго ждать начала программы в автобусе, а питьевую воду предоставляли только за деньги.

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После путешественница решила обратиться к гиду в отеле, однако получила от него «хамство и агрессию» — как рассказала туристка, мужчина, узнав о том, что россиянка уже побывала на экскурсии с другим бюро, отчитал ее, а потом обиделся и игнорировал последующие дни.

Несмотря на проблемы с экскурсиями и реакцию гида, в остальном путешественнице понравился отдых — особенно она отметила ухоженный пляж и территорию отеля, сервис, работу персонала и еду.

Ранее в апреле россиянка отдохнула в Хургаде и пожаловалась на низкий уровень сервиса и отсутствие туристической инфраструктуры. Девушка разочаровалась курортом, описав его словами «пустыня и никакой цивилизации».

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Дарья Рыбак
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