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Россиянка отдохнула в Хургаде и описала курорт словами «никакой цивилизации»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на навязчивых торговцев и попрошаек Хургады

Фото: Riviera Pearls / Unsplash

Отдохнувшая в Египте россиянка пожаловалась на низкий уровень сервиса и отсутствие туристической инфраструктуры. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

За путевку на 10 дней в пятизвездочный отель в Хургаде путешественница заплатила 170 тысяч рублей. Она призналась, что обычно предпочитает отдыхать в Турции, однако в этот раз решила полететь в Египет «ради теплого и красивого Красного моря».

Однако в итоге читательница портала разочаровалась курортом, описав его словами «пустыня и никакой цивилизации». Ей не понравилось, что за территорией гостиницы не было никакой инфраструктуры, магазинов или кафе. «Ужасно навязчивые торговцы, продавцы экскурсий и очень много нищих и попрошаек», — пожаловалась она на единственный район для туристов в городе.

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Кроме того, туристка раскритиковала питание при отеле. По ее словам, вся еда была приправлена большим количество специй либо вовсе пересолена. Свежих фруктов и овощей гостям почти не предлагали.

Россиянка также осталась недовольна экскурсией на яхте в открытом море. «Много народу, запах бензина, очень старый корабль, абсолютно невкусная еда, даже есть было страшно», — поделилась она впечатлениями.

Ранее в апреле сообщалось, что отели Египта рассматривают возможность принимать оплату в рублях у российских компаний. По словам председателя управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса арабской республики Аляа Акыль, решение принято для увеличения турпотока в страну. За последнее время заполняемость отелей на красноморcких курортах Египта рухнула до 35-40 процентов.

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Мария Гейн
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