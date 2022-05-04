Конфликт двух семей в Ингушетии из-за земли закончился двойным убийством

В Ингушетии задержали двух братьев по подозрению в двойном убийстве, идет поиск их отца

В Ингушетии задержали подозреваемых в двойном убийстве. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

К преступлению причастны два брата, один из них сам явился в полицию с повинной, а второго задержали оперативники. Они дают признательные показания, идет поиск их отца, которого также подозревают в соучастии.

По данным республиканского управления Следственного комитета России, вечером 30 апреля на окраине села Мужичи Сунженского района Ингушетии в русле реки Асса были обнаружены тела местных жителей 35 и 36 лет с огнестрельными ранениями. Погибшие — братья из тейпа Далиевых. Возбуждено дело об убийстве.

Прокурор республики Андрей Васильченко поставил на особый контроль расследование дела, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе надзорного ведомства. Там пояснили, что двойное убийство было совершено в ходе конфликта двух семей, проживающих в селе Мужичи. Он возник из-за спора по поводу прав собственности на земельный участок. Погибшие и предполагаемые убийцы приходятся друг другу родственниками.