Власти Крыма продлили желтый уровень террористической угрозы

В семи районах Крыма продлили желтый уровень террористической угрозы в семи районах

Действие желтого уровня террористической угрозы продлится в семи районах Республики Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию региональной антитеррористической комиссии.

Там уточнили, что мера носит профилактический характер, а ситуация в регионе в целом спокойная и находится под контролем властей.

Тем не менее, было решено пойти на этот шаг, чтобы обезопасить население от возможных провокаций на майских праздниках.

Действие желтого уровня террористической опасности уже продляли в конце апреля на территории территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Это объяснялось ростом террористической угрозы, связанный с активизацией проукраинских радикалов.