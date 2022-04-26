В Крыму продлили желтый уровень террористической угрозы

Глава Крыма Аксенов продлил желтый уровень террористической угрозы в ряде районов региона

В ряде районов Крыма продлен желтый, то есть высокий, уровень террористической угрозы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, продление действия желтого уровня угрозы связано с продолжением российской спецоперации на Украине.

«В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур», — объявил глава Крыма.

Аксенов уточнил, что действие желтого уровня угрозы продлено на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

При этом глава региона отметил, что ситуация в Крыму остается спокойной.

Ранее действие высокого уровня террористической угрозы продлили в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.