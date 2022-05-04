В ДНР после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

В Макеевке в ДНР после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки загорелась нефтебаза, передает РИА Новости.

По данным представительства, ВСУ выпустили в сторону Макеевки один снаряд калибром 122 миллиметра.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, произошел взрыв, в результате которого загорелась нефтебаза. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

В конце апреля украинские силовики обстреляли нефтебазу в Донецке. По информации мэра города Алексея Кулемзина, была повреждена одна из емкостей. В результате оказались обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов.