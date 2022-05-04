Артист Миша Марвин покинул Black Star и лишился своих песен

Артист Миша Марвин покинул лейбл Black Star, его лишили псевдонима и песен

Российский артист Миша Марвин покинул известный лейбл Black Star и лишился своих старых песен. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источники в окружении музыканта.

Уточняется, что певца лишили не только композиций, но и сценического псевдонима. Возможно, теперь он будет использовать свое настоящее имя — Михаил Решетняк.

«Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда — это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах», — обратился Миша Марвин к фанатам.

Он отметил, что сотрудничал с лейблом на протяжении последних семи лет. Музыкант поблагодарил всех, кто помогал ему в развитии проекта. По словам его менеджера Анастасии Шлинчак, решение об уходе Марвина с лейбла было принято заранее, в связи с чем артист долгое время не выпускал новые релизы и ждал окончания контракта.

22 января стало известно, что Black Star покинет исполнитель Мот. Основатель компании Пашу подтвердил информацию о разрыве с артистом, заявив, что Мот был большой гордостью лейбла.