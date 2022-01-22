Популярный рэпер покинет Black Star

Популярный российский рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) покинет лейбл Black Star после девяти лет сотрудничества. Об этом со ссылкой на собственные источники и слова основателя компании Пашу (Павел Курьянов) сообщило Peopletalk.

«Мот собирается уходить из Black Star, так как у него заканчивается контракт, а продлевать его, как это было два года назад, он уже не собирается», — сообщил изданию источник из шоу-бизнеса. Предполагается, что Мельников сохранил хорошие отношения с продюсерской компанией. В близких к рэперу кругах считают, что новым продюсером исполнителя может стать его жена Мария Мельникова.

Основатель компании Black Star Пашу подтвердил информацию о разрыве с артистом. «Мот — это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. (...) Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно», — сказал Курьянов. Он добавил, что выход артистов из лейбла — это естественный процесс.

По данным издания, Мот объявит об уходе из лейбла в ближайшее время. Исполнитель эту информацию публично не комментировал.

Ранее стало известно, что российский рэпер L’One (Леван Горозия), со скандалом покинувший Black Star в 2019 году, вернул себе права на творческий псевдоним. Артист сообщил, что достиг договоренности с лейблом, благодаря чему снова может издавать музыку и прочий контент под своим сценическим именем.