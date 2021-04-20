L'One отсудил у Black Star права на свой псевдоним

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L’One, отсудил права на свой творческий псевдоним у лейбла Black Star. Артист сообщил о завершении разбирательств в Instagram.

«L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!» — подписал публикацию хип-хоп-артист.

По словам исполнителя, он подписал соглашение вместе с руководителями лейбла Пашу и Вальтером, согласно которому снова может издавать музыку и прочий контент под своим сценическим именем. Горозия подчеркнул, что судебный конфликт, длившийся около двух лет, полностью улажен. Рэпер также поблагодарил коллег за длительное и плодотворное сотрудничество в прошлом.

В январе текущего года российский рэпер и продюсер Тимати раскрыл причину ухода из лейбла Black Star. По словам хип-хоп-исполнителя, он всегда хотел продюсировать «крутые продукты, а не артистов».