ЕС пообещал выделить дополнительное военное оборудование для Молдавии

Председатель Евросовета пообещал выделить дополнительное военное оборудование для Молдавии

Европейский союз (ЕС) на фоне региональной нестабильности намерен выделить Вооруженным силам Молдавии дополнительное военное снаряжение. Об этом по итогам визита в страну заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

«Мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдавии через предоставление ее вооруженным силам дополнительного военного оборудования», — пообещал Мишель. По его словам, помощь для республики должна поступить в течение 2022 года.

Он не назвал конкретных объемов такой поддержке, но при этом отметил, что Брюссель также намерен помочь Кишиневу в борьбе с кибератаками и распространением дезинформации.

Ранее в Молдавии заявили о непричастности Украины к серии взрывов, которая произошла на территории Приднестровья. Власти страны полагают, что теракты на территории непризнанной республики стали следствием внутренних конфликтов.