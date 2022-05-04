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ЕС пообещал выделить дополнительное военное оборудование для Молдавии

Председатель Евросовета пообещал выделить дополнительное военное оборудование для Молдавии
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский союз (ЕС) на фоне региональной нестабильности намерен выделить Вооруженным силам Молдавии дополнительное военное снаряжение. Об этом по итогам визита в страну заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

«Мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдавии через предоставление ее вооруженным силам дополнительного военного оборудования», — пообещал Мишель. По его словам, помощь для республики должна поступить в течение 2022 года.

Он не назвал конкретных объемов такой поддержке, но при этом отметил, что Брюссель также намерен помочь Кишиневу в борьбе с кибератаками и распространением дезинформации.

Ранее в Молдавии заявили о непричастности Украины к серии взрывов, которая произошла на территории Приднестровья. Власти страны полагают, что теракты на территории непризнанной республики стали следствием внутренних конфликтов.

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Алевтина Запольская
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