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«Боевые наркотики» нашли в оставленных украинскими военными окопах

Бойцы ЛНР нашли «боевые наркотики» в оставленных украинскими военными окопах в Рубежном

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли в оставленных украинскими военными окопах в Рубежном «боевые наркотики», которые делают из боевиков «универсальных солдат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЛНР с позывным «Циркач».

По словам военнослужащего, украинские военные пользуются «БАС» — боевым анестезирующим средством, которое включает в себя психотропное и подавляющее вещество, которое вырабатывает адреналин в таких количествах, «что человек забывает, что такое боль, усталость». Собеседник агентства не исключил, что это те самые препараты, которые произведены в американских лабораториях на территории Украины.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества. В ведомстве рассказали, что обнаружили наркотики на позициях противника, и поведали истории о неадекватном поведении украинских бойцов. Свидетельства странного поведения украинцев передают с мест боев за город Попасная.

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Марина Совина
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