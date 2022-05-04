Погоня медведя за лосем на побережье Тихого океана попала на видео

В Кроноцком заповеднике сняли на видео погоню медведя за лосем на побережье Тихого океана

В российском заповеднике сняли на видео погоню бурого медведя за лосем на побережье Тихого океана. В пресс-службе указали, что необычные кадры удалось запечатлеть государственному инспектору ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Анне Елисеевой.

На записи видно, как косолапый пытается добраться до своей добычи, однако в конце концов сдается и остается ждать на берегу. Автор видео рассказала, что медведь, который недавно вышел из берлоги, довольно долго преследовал сохатого. «Наблюдали за ними мы в общей сложности около часа. К сожалению, не знаем, чем закончилась эта история: мы торопились, нужно было успеть пройти определенный маршрут, пока снег с утра твердый», — призналась она.

По словам начальника Управления государственного охотничьего надзора, разрешительной деятельности и государственного охотреестра Минприроды Камчатского края Владимира Гордиенко, нестандартность запечатленной ситуации заключается в том, что глубокий снег подходил почти вплотную к океану, лишая сохатого возможности выбраться на берег. Из-за этого у лося оставалась возможность двигаться лишь параллельно урезу воды. «Уйти на берег, в снег животное не может, потому что там глубоко. А медведь это понимает, и скорее всего, именно так он его и пытался поймать», — добавил он, отметив, что лось выбрал правильную тактику, решив отойти подальше в волны, поскольку благодаря длинным ногам он мог спокойно передвигаться там, где медведя захлестывала вода.

Гордиенко считает, что у медведя наверняка ничего не получилось, поскольку лоси отлично плавают, а попавшая в объектив особь еще и крупная.

Ранее сообщалось, что в США медведь погнался за супружеской парой и их собакой по улице города и попал на видео. Инцидент произошел в городе Апопка, штат Флорида. Как рассказали Джейсон и Рэйчел Смит, они отправились выгулять свою таксу около половины десятого вечера во вторник, 26 апреля. «Собака занималась своими делами, когда медведь вышел из-за машины моего соседа и сразу же бросился на нас», — рассказал Джейсон.