Суд восстановил отчисленных за лайк студенток школы «Останкино»

Таганский суд восстановил двух отчисленных за лайк в соцсети студенток школы «Останкино»

Таганский суд в Москве удовлетворил иск двух студенток «Высшей школы кино и телевидения "Останкино"» Алины Темирчиевой и Алисы Тимченко, отчисленных после лайков негативного комментария о школе в соцсети, они были восстановлены в качестве обучающихся. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Марат Аманлиев.

«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», — сказал адвокат агентству.

Уточняется, что представитель студенток просил суд признать недействительным приказ «Останкино» об отчислении Темирчиевой и Тимченко. Они требовали восстановить их в качестве обучающихся в школе.

Студенты «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за лайков к комментарию об учебном заведении в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в октябре 2021 года. Речь шла о сообщении, в котором критиковалось решение школы приостановить занятия на время ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам студентов, они должны были полностью оплатить обучение за этот период.

Позже телеведущая Елена Летучая, которая также является педагогом «Останкино», заявила, что студентов учебного заведения отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария о школе. Вместе с тем в учебном заведении сообщили, что Темирчиева и Тимченко были исключены за неподобающее поведение и негативные высказывания в адрес учебного заведения.