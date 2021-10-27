В «Останкино» изложили свою версию событий с отчисленными за лайки студентками

Познер: версии «Останкино» и студенток настолько разные, что очевидна ложь одной из сторон

В Высшей школе кино и телевидения «Останкино» изложили свою версию произошедшего с отчисленными Алисой Тимченко и Алиной Темирчиевой. По словам преподавателей, девушек отчислили за неподобающее поведение и негативные высказывания в адрес учебного заведения. Своим мнением о произошедшем телеведущий Первого канала и журналист Владимир Познер и педагог школы Давид Шнейдеров поделились в беседе с «Лентой.ру». По мнению журналиста, версии событий у Высшей школы и студенток настолько разные, что очевидна ложь одной из сторон.

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Ранее телеведущая Елена Летучая, которая также является преподавателем Высшей школы «Останкино», заявила, что студентов учебного заведения отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы. Причину решения, которое приняло руководство учебного заведения, она назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

«Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день», — сказала Летучая о действиях студентов.

При этом она заявила, что лайки к постам и комментариям в Instagram не имели отношения к решению руководства школы об отчислении студентов.

Летучая отметила, что администрация школы и в дальнейшем будет пресекать попытки неисполнения подобных требований. По ее словам, Высшая школа «Останкино» всегда отличалась «неукоснительным соблюдением» российских законов. «Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных указов и ограничений. А также нарушения дисциплины в стенах Высшей школы», — заключила телеведущая.

История совершенно другая

Владимир Познер заявил о слишком большом расхождении в версиях студенток и школы относительно отчисления Алисы Тимченко и Алины Темирчиевой. По его словам, очевидно, что в этой ситуации кто-то заведомо распространяет ложь.

«У каждого свой вариант того, что произошло. Я дозвонился в школу и выяснил, вся история со слов школы совершенно другая. Принципиально отличается. Поэтому нужно разбираться, кто говорит правду, а кто врет. Потому что кто-то явно врет», — пояснил Познер.

По мнению педагога школы «Останкино» Давида Шнейдерова, девушки абсолютно не правы в своей аргументации позиции.

Я считаю, что студенты, прежде чем выносить все это в публичное пространство, должны были подойти к педагогам и задать интересующие вопросы. Все педагоги, знакомые с этой ситуацией, тихо и спокойно им бы объяснили: «Девочки, все занятия будут компенсированы в полном объеме, раз вы такие умные и не смогли это прочитать во всех аккаунтах Высшей школы» Давид Шнейдеров

На заявление корреспондента «Ленты.ру», о том, что Алиса Тимченко в своем посте в Инстаграм заявляла о невозможности попасть в учебную часть и задать свои вопросы администрации школы, преподаватель отметил, что она может публиковать все что угодно. «Она возомнила себя звездой, которая хайпует на скандалах. Ни к одному человеку в Высшей школе не подходила со своими вопросами. (...) Она не пыталась. Это нужно было делать до выкладывания в интернет», — добавил Шнейдеров.

Ранее юрист Василий Воробьев оценил произошедшее с девушками с юридической точки зрения. Правозащитник отметил, что у школы не было оснований для расторжения договоров со студентками.