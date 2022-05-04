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Кремль ответил на слова секретаря СНБО Украины о капитуляции России

Пресс-секретарь Песков негативно оценил слова секретаря СНБО Данилова о капитуляции РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле негативно оценивают высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что страна согласится подписать с Россией «только ее капитуляцию». Так на них ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может подписать капитуляцию России, и чем быстрее это произойдет, тем выгоднее будет для российской стороны.

29 апреля глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров призвал страны Запада не ждать того, что РФ будет просить о прощении и капитулирует перед санкциями.

Он также добавил, что Россия уже пришла к самому главному выводу, что Москва не может полагаться на западные страны в чем-либо.

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Сергей Истомин
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