Лавров призвал Запад не ждать капитуляции России перед санкциями

Лавров призвал Запад не ждать, что РФ попросит прощения и капитулирует перед санкциями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Запада не ждать того, что РФ будет просить о прощении и капитулирует перед санкциями. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

«Чтобы поверить, что эта волна санкций собирается заставить нас "звать на помощь и просить прощения", нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы, ни о том, как иметь дело с Россией», — сказал глава МИД России.

По словам Лаврова, санкции не стали для России неожиданностью. «Эта последняя беспредельная волна санкций в итоге показывает реальное "лицо" Запада. Оно, насколько я теперь понимаю, всегда и было русофобским», — отметил министр.

Лавров также рассказал, что РФ уже пришла к самому главному выводу, что Москва не может полагаться на Запад в чем-либо, в особенности в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими.

При этом российский министр подчеркнул, что Россия не скажет, что не будет поддерживать отношения с кем-либо. «Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем», — заявил он, добавив, что в любом случае Россия должна быть самодостаточной в ключевых сферах для жизни нашей страны.

Ранее Лавров назвал незаконными санкции Запада против России. По словам Лаврова, санкции «были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились».