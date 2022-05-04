Стало известно о планах России финансировать газопровод в Африке

Власти Нигерии: Россия планирует инвестировать в газопровод между Африкой и Европой

Стало известно о планах России финансировать газопровод с Марокко. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, пишет Reuters.

По его словам, российские представители посетили офис министра на прошлой неделе. «Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил он журналистам. Газопровод, по его словам, свяжет Африку с Европой, а его длина составит 5,660 километров и сделает его длиннейшим в мире. По словам Тимпире Сильва, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года, до гонца истечения его президентского срока. Предварительную стоимость министр не сообщил. Планы о строительстве власти Нигерии и Марокко анонсировали еще в 2016 году.

Ранее стало известно, что Россия приостановила поставки природного газа в Польшу. 26 апреля власти Польши наложили санкции на «Газпром». Правительство решило действовать самостоятельно и наложило ограничения независимо от санкций Евросоюза.