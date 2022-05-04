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Минобороны сообщило об уничтожении российскими войсками американской техники

Минобороны сообщило об уничтожении в районе Попасной американской техники

Фото: РИА Новости

Российские войска в ходе боевых действий в районе поселения Попасная уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре позиции артиллерии и три склада боеприпасов, расположенных возле поселений Мирная Долина, Бахмутская и Ташковск.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал транспорт, поставляющий на Украину вооружение из стран НАТО, законными целями для российских военных. По его словам, речь не только непосредственно о грузах, содержащих оружие и амуницию, но о любых материальных средствах, которые могут пойти на нужды Вооруженных сил Украины.

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Роман Кирьянов
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