Стало известно о попытках Швеции скрыть военную помощь Украине

Хакерская группа «Берегини» сообщила об оказании Стокгольмом военной помощи Киеву

Швеция оказывала Украине военную помощь и пыталась скрыть это, свидетельствуют документы, обнародованные хакерской группой «Берегини» в Telegram-канале.

Как стало известно хакерам, Стокгольм передал Киеву наступательное вооружение и боеприпасы. Уточняется, что 24 марта 2022 года шведский риксдаг (однопалатный парламент) одобрил предоставление оборудования для разминирования и противотанкового оружия общей стоимостью 205 миллионов шведских крон (около 20 миллионов долларов США).

«Но что-то там сильно нечисто, и шведская сторона настойчиво просит не обнародовать информацию, указанную в декларации номер 2. А именно о боеприпасах 7.62/95 PRJ, в количестве 3 миллионов штук и 7.62/95 SLPRJ в количестве 470 тысяч штук», — говорится в сообщении группы.

Также отмечается, что документы о передаче вооружения были подписаны послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком и отправлены в Киев заместителю министра иностранных дел страны. Копия договора была направлена в офис украинского президента Владимира Зеленского.

«При этом Плахотнюк просит учесть, что шведская сторона настойчиво просит не обнародовать информацию про патроны», — сообщают хакеры.

27 апреля сообщалось, что правительство Швеции потребовало у Евросоюза компенсацию за военные поставки на Украину. Буквально за несколько дней до этого власти поставили Киеву старые каски. По данным Шведского радио, Стокгольм запросил возврат 95 миллионов крон, якобы потраченных на пять тысяч шлемов.