Европейские страны усомнились в нужности запрета на доставку нефти из России

Греция, Кипр и Мальта усомнились в нужности запрета на транспортировку российской нефти

Три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — усомнились в нужности и эффективности планируемого Брюсселем запрета на доставку нефти из России по всему миру морским путем, пишет Bloomberg.

По мнению представителей Греции, Кипра и Мальты, такой запрет поможет конкурентам европейских транспортных компаний, которые начнут доставлять российскую нефть. При этом в экономиках этих стран судоходная отрасль играет существенную роль. К тому же власти Мальты разрешают иностранным танкерам ходить под своим флагом.

О том, что такой запрет планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций, 4 мая объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти в течение полугода. При этом отдельным странам могут предоставить отсрочку.

Предполагается, что запрет на транспортировку российской нефти европейскими судоходными компаниями вступит в силу через месяц после принятия. Под ограничение попадет также страхование таких перевозок.