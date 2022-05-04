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Президент Бразилии предложил Ди Каприо «закрыть рот» и перестать «нести чушь»

Президент Бразилии Болсонару предложил Ди Каприо перестать муссировать проблемы Амазонии
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо перестать муссировать проблемы Амазонии. Ди Каприо не раз высказывался по этому поводу и критиковал действующее правительство. Слова Болсонару передает ТАСС.

Болсонару отметил, что сама директор Всемирной торговой организации (ВТО) признала, что без бразильского агробизнеса в мире наступит голод. «Так что хорошо бы Ди Каприо закрыть рот вместо того, чтобы нести чушь», — заключил глава государства. По его словам, фотографии, которые актер прикрепил к своей последней публикации о проблеме пожаров в лесах Амазонии, сделаны двадцать лет назад. Президент подчеркнул, что Бразилия — пример для всего мира: производители сельскохозяйственной продукции страны по закону обязаны сохранять 20 процентов принадлежащих им земель в первозданном виде, в Амазонии же данный показатель достигает уже 80 процентов.

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Накануне Ди Каприо в соцсетях призвал бразильскую молодежь участвовать в выборах, поскольку, по его словам, от результатов предстоящих в октябре всеобщих выборов в республике зависит «здоровье планеты». Болсонару согласился с важностью высокой активности избирателей и подчеркнул, что таким образом народ решит, «хочет ли он сохранить суверенитет над Амазонией или оказаться под властью жуликов, действующих в иностранных интересах».

Ранее сообщалось, что известный своей поддержкой кампаний против человеческого влияния на экологию голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокатился на огромной суперъяхте. Леонардо Ди Каприо является представителем ООН по вопросам изменения климата. Сам он называл этот процесс «безотлагательно требующей внимания угрозой, которая вредит всем видам на земле».

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Марина Совина
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