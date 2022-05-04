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Президент Румынии одобрил ввод в страну батальона США для выполнения задач НАТО

Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker и отряда F-35

Фото: Saul Loeb / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил ввод в страну батальона США Stryker и отряда истребителей F-35 для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно письму румынского лидера парламенту, решение связано с «массированным усилением российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе». Йоханис также рассказал, что корабельная группировка в составе постоянной боевой группы альянса также будет дислоцирована в Черном море.

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Виктория Кондратьева
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