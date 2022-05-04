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В США продадут дом пережившей крушение «Титаника» женщины

В Чикаго выставили на продажу дом Эмили Райерсон, пережившей крушение «Титаника»

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

В США на продажу выставили особняк, построенный для группы друзей, в которую входила Эмили Райерсон — женщина, пережившая крушение легендарного «Титаника» в апреле 1912 года. Об этом сообщает New York Post.

Дом находится в районе Линкольн-Парк в Чикаго, за него попросили 13,3 миллиона долларов. Здание возвели между 1915 и 1917 годами, проект разрабатывали архитекторы Генри Данглер и Дэвид Адлер. Спустя время особняк разделили на две самостоятельные резиденции. На данный момент дом открыт для экскурсий.

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Общая площадь дома достигает почти 595 квадратных метров, в нем пять спален и шесть ванных комнат. В одной из частей был сохранен исторический дизайн с оригинальной лепниной и лестницами. Интерьер другой половины выполнен в более современном стиле. Для комнат выбрали светлые тона и использовали натуральные материалы, включая мрамор.

В августе 2021 года в американском штате Пенсильвания огромный особняк Линнвуд-холл превратился в заброшенные руины, пока переходил от одного собственника к другому. Изначально объект принадлежал Питеру Уайденеру, который инвестировал в создание «Титаника» 20 процентов от всей суммы.

Нина Ташевская
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