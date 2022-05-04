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Полицейский пообещал за деньги устроить дочь знакомого в Росгвардию

СКР возбудил дело против полицейского, обещавшего за деньги трудоустроить дочь знакомого

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Саратовской области сотрудник полиции, обещавший за деньги устроить дочь знакомого в Росгвардию, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Силовика подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

По данным следствия, в апреле 2019 года полицейский заверил знакомого, что может трудоустроить его дочь в нацгвардию, потребовав 240 тысяч рублей якобы для передачи ответственным лицам. Впоследствии подозреваемый присвоил эти средства. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Преступление было раскрыто оперативниками службы безопасности МВД.

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Любовь Ширижик
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