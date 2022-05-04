Россия отказалась от встречи СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии

Полянский: Россия отказалась от встречи членов СБ ООН с комитетом ЕС из-за русофобии

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась от встречи членов Совета безопасности (СБ) ООН с комитетом Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности.

По его словам, такое решение было принято из-за враждебной и русофобской политики Евросоюза, «который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин». «Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, нет», — заявил он.

Полянский отметил, что политикой Европейского союзом во многом было спровоцировано начало украинского кризиса в 2014 году. Он добавил, что ЕС восемь лет игнорировал войну в Донбассе.

По его мнению, у Евросоюза больше нет собственной внешней политики или стратегии. «Единственное, что он может сделать, — это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выражал опасение, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете безопасности ООН путем передачи его прерогатив в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство».

