Диетологи предупредили о вреде пережаренного шашлыка

Врачи предупредили, что пережаренное мясо ускоряет старение и способствует раку

Диетологи предупредили россиян, что пережаренный шашлык способствует развитию рака и старению. Их слова приводит сайт Ura.ru.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова указала, что длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. «Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты. Вообще не рекомендуется как непрожаренные продукты, так и слишком пережаренные. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника», — пояснила она.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пережаренное мясо ускоряет старение организма. «Сильно не солить, есть побольше овощей и углеводных гарниров типа крупы, бобовые, грубый хлеб. Тогда, может, это будет не так вредно. А так понятно, что любой шашлык, как ты его не жарь, это вредно», — заявил он.

Русакова посоветовала есть овощи-гриль. «Они достаточно полезны, потому что внутри овощи сохраняют витамины. Но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла. Есть аэрогриль, когда вообще можно жарить без масла. Это полезно», — добавила она.

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