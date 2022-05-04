Беднейшая страна Африки пострадала от ситуации на Украине

Bloomberg: инфляция в Сомали превысит десять процентов из-за ситуации на Украине

Инфляция в Сомали может превысить десять процентов, если в ближайшее время там не начнутся дожди. Государство остро нуждается в пшенице после сокращения импорта, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в местном Центробанке.

Беднейшая африканская страна столкнулась с самой сильной засухой за последние 40 лет, которая поставила 7,7 миллиона человек на грань выживания. Невозможность компенсировать нехватку своего производства связана с ситуацией на Украине, откуда, наряду с Турцией, шла большая часть поставок.

Исполнительный директор департамента по денежно-кредитной, финансовой и регуляторной политике Центробанка Сомали Абдилахи Али подчеркнул, что страна страдает и из-за повышения цен на газ, который использовался для приготовления пищи. В последнее время его приходится покупать в два раза дороже.

«Мы надеемся на сезон дождей, который должен продлиться до конца июня, чтобы к концу года страна могла обеспечить собственные потребности в пшенице. Если ливни не пройдут, нас ждет двухзначная инфляция, с которой Сомали давно не сталкивалась», — сказал он.

Ранее Африке и Ближнему Востоку предрекли голод из-за прекращения экспорта зерновых культур из России и с Украины. На этих поставщиков приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 15 процентов кукурузы и значительная часть экспорта ячменя. Что касается подсолнечного масла, то две трети его объема поставляла Украина. Обе страны производят свыше 12 процентов высококалорийных продуктов.

