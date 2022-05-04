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В Италии заявили об «идеальном шторме» для Европы из-за противостояния с Россией

Автор Inside Over Андреа Мураторе заявил, что Европа попала в «идеальный шторм»

Фото: Weiser Martin / CTK / Global Look Press

Автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе заявил об «идеальном шторме», в который попала Европа из-за противостояния с Россией. Его статья опубликована на сайте проекта.

Так, после начала российской спецоперации выросли цены на энергоносители взлетели, увеличилась инфляция, а евро ослабел к доллару на фоне укрепления рубля. Он обратил внимание на то, что Европа сокращает импорт нефти и газа из России, однако их замена на поставки из других стран обойдется дороже. «При этом доходы "Газпрома" достигли максимума и компания может требовать оплату за поставки газа в рублях», — написал он.

Мураторе считает, что европейские страны попали в ловушку. По данным журнала StartMag, в декабре прошлого года стоимость американского сжиженного природного газа составляла 415,3 доллара за тысячу кубометров. При этом у российского «Газпрома» цена составляла 273 доллара. Увеличение доли СПГ или поставок из других стран усложняет заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов, заявил автор.

«С экономической точки зрения счет за газ уже убыточный», — отметил Мураторе, добавив, что из-за волатильности такая тенденция задержится надолго. «Европейский союз может выйти из газовой войны в лучшем случае с травмами», — констатировал он.

Ранее Андреа Мураторе заявил, что евро может значительно пострадать в актуальной макроэкономической ситуации из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России.

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Марина Совина
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