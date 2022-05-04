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Европейская страна захотела отложить запрет на российскую нефть на три года

Министр экономики Словакии Сулик: страна хочет отложить запрет на нефть России на три года

Фото: Peter Komka / AP

Словакия хочет получить возможность отложить запрет на закупки российской нефти, предполагаемый очередными санкциями Евросоюза. Речь идет о трехлетнем переходном периоде, сообщил министр экономики Рихард Сулик, его заявления цитирует Reuters.

Эти три года, по словам Сулика, страна хочет потратить на поиск альтернативных поставщиков. Словакия получает почти всю свою нефть из России по нефтепроводу «Дружба», и ранее Братислава сообщила, что у нее остались резервы только на 120 дней.

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«Если в рамках очередного пакета санкций против России будет принято любое эмбарго на российскую нефть, Словакия затребует исключение», — сказал министр.

О возможности подобных исключений ранее сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. «Мы предложили учесть особую ситуацию государств, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти», — объяснил он.

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Платон Щукин
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