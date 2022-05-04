Европейским странам разрешили отложить отказ от российской нефти

ЕК предложила разрешить зависящим от поставок российской нефти странам отложить эмбарго

Европейская комиссия предложила исключить из санкций по российской нефти страны, сильно зависящие от нее. О разрешении для некоторых государств отложить нефтяное эмбарго заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает ТАСС

«Мы предложили учесть особую ситуацию государств, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти», — объяснил Мамер и добавил, что ЕК следит за сбалансированностью мер и доступом всех стран ЕС к получению нефти.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.

СМИ сообщают, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.