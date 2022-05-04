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Европейским странам разрешили отложить отказ от российской нефти

ЕК предложила разрешить зависящим от поставок российской нефти странам отложить эмбарго

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Европейская комиссия предложила исключить из санкций по российской нефти страны, сильно зависящие от нее. О разрешении для некоторых государств отложить нефтяное эмбарго заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает ТАСС

«Мы предложили учесть особую ситуацию государств, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти», — объяснил Мамер и добавил, что ЕК следит за сбалансированностью мер и доступом всех стран ЕС к получению нефти.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.

СМИ сообщают, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.

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Платон Щукин
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