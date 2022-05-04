В США рассказали о грядущих десятилетиях влияния Трампа

Politico: влияние экс-президента Трампа на политику США может длиться десятилетиями

Бывший президент США Дональд Трамп может продолжить оказывать влияние на политику страны на протяжении нескольких грядущих десятилетий. Такой вывод сделало американское издание Politico, проанализировав первые результаты праймериз, которые проходят в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

Газета обратила внимание, что поддержка со стороны Трампа способна привести к победе даже тех кандидатов на место в Конгрессе, которые в начале предвыборной гонки серьезно отставали от конкурентов. В данном случае, рассказывает Politico, показателен пример Джей Ди Вэнса, который выиграл праймериз Республиканской партии в штате Огайо и теперь сможет побороться за пост сенатора в ноябре.

Еще в середине апреля, когда экс-президент только объявил о готовности поддержать кандидатуру Вэнса, тот отставал от конкурентов по большинству опросов. При этом за право представлять республиканцев на выборах в сенат с ним боролись серьезные соперники: бывший председатель отделения партии в Огайо Джейн Тимкен, действующий сенатор Мэтт Долан, бывший казначей штата Огайо Джош Мандель и бизнесмен Майк Гиббонс. Несмотря на это, менее чем за месяц Вэнсу удалось обогнать однопартийцев и одержать убедительную победу на предварительных выборах.

По мнению издания, занять первое место Вэнсу помогла именно поддержка бывшего главы Белого дома. Для самого Трампа эта победа также оказалась важной, поскольку позволила ему укрепить свой авторитет на политической арене, в том числе и внутри собственной партии. Более того, отмечает Politico, благодаря тому, что экс-президент делает ставку на молодых политиков, подобных Вэнсу (ему на данный момент 37 лет), его влияние на республиканцев, вероятно, будет ощущаться еще не одно десятилетие.

Другой поддержанный Трампом кандидат, Макс Миллер, которому чуть за 30, смог выиграть в Огайо первичные выборы в палату представителей, в то время как республиканец Тед Бадд, которому недавно исполнилось 50 лет, пока уверенно лидирует на праймериз в Северной Каролине. Как пишет газета, если и другие заручившиеся поддержкой Трампа кандидаты продолжат побеждать на выборах, лояльность к нему внутри партии существенно возрастет и будет сохраняться на протяжении многих лет, даже если он сам не станет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В апреле The New York Times писало, что будущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, скорее всего, будет вынужден унаследовать модель правления и общения со своими сторонниками, которую внедрил Трамп, поскольку «трампизм» как таковой по-прежнему остается популярным среди американского населения.