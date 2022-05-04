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Обрушение постройки во время фестиваля в турецкой Анталье попало на видео

Haberturk: балкон со зрителями рухнул на фестивале автотюнинга в Турции

Во время проведения фестиваля автотюнинга в городе Анталья в Турции произошло обрушение балкона, на котором находились зрители, пострадавших нет. Происшествие попало на видео, о нем сообщает турецкий портал Haberturk.

«Балкон, на котором люди смотрели фестиваль в районе Эльмалы в Анталье, не выдержал веса и рухнул. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении местных СМИ.

На видео с места происшествия видно, как пол второго этажа постройки надломился пополам. Предположительно, этот фрагмент здания не предназначался для размещения зрителей, а сам пол представляет собой металлическую крышу первого этажа — на это указывают звуки гнущегося металла во время инцидента. Зрители оперативно покинули место, жертв удалось избежать.

В феврале в горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушилась крыша, в результате инцидента пострадали восемь человек. СМИ отметили, что на место случившегося прибыли бригады медиков и специалисты управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС. Тех, кому требовалась госпитализация, доставили на вертолете в больницу.

Дмитрий Сотак
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