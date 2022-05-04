Умер генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин

Скончался генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин

На 83-м году жизни скончался генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей издательства.

Юркин умер в результате продолжительной болезни. «Увы, это так, такое несчастье нас постигло», — подтвердил информацию представитель «Молодой гвардии».

Юркин занял пост главы издательства в 1985 году, а в 1992-м после создания издательско-политического объединения стал генеральным директором АО «Молодая гвардия».

В Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИ) рассказали, что при Юркине издательство стало одним из наиболее ярких в России, а также назвали генерального директора «Молодой гвардии» «человеком с горячим сердцем».

«Благодаря его усилиям и талантам "Молодая гвардия" не просто выжила в 90-е годы, но и получила новое дыхание. Юркину удалось создать "интеллектуальную симфонию" современной просветительской литературы, соединив старейшую молодогвардейскую серию ЖЗЛ, издававшуюся с 1890 года, с новыми интереснейшими проектами, идеями и подходами», — говорится в сообщении АСПИ.

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