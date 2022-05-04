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Россиянам рассказали о судьбе сыра Viola

В «Велком» запланировали сохранить продукты под брендом Viola

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Компания «Велком», приобретающая активы финского концерна Valio, планирует сохранить на российском рынке продукты под брендом Viola — под этой маркой выпускаются плавленые сыры. Решение о дальнейшей судьбе товарной линейки, ее расширении или изменении, будут принимать сотрудники российского подразделения Valio, рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Велкома».

В компании уточнили также, что считают приобретение российских активов финского концерна оптимальным решением для задачи по диверсификации собственного бизнеса на рынке продуктов питания.

О том, что Valio планирует сделку с «Велкомом», стало известно в конце апреля. Тогда финская компания сообщила, что российское предприятие получит завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области, а также права на бренд Viola.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, а также сохранить локальный ассортимент», — говорилось в заявлении.

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Платон Щукин
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