Кремль объяснил выплаты ветеранам войны в Донбассе

Песков назвал долгом выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе

Обеспечить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе является долгом. Так их объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также «на освобожденных территориях Украины», были лишены возможности получать выплаты.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны. Также он поручил правительству обеспечить финансирование расходов.

25 апреля в Минтруде рассказали, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. В министерстве подчеркнули, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 20 320 человек.