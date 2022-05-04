Кремль объяснил выплаты ветеранам войны в Донбассе
Обеспечить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе является долгом. Так их объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам пресс-секретаря главы государства, ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также «на освобожденных территориях Украины», были лишены возможности получать выплаты.
30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны. Также он поручил правительству обеспечить финансирование расходов.
25 апреля в Минтруде рассказали, что ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. В министерстве подчеркнули, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 20 320 человек.