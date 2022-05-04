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Одно из старейших предприятий Дагестана расширит производство

Вопреки санкциям ряд предприятий Дагестана добился роста объемов производства

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Вопреки антироссийским санкциям ряд предприятий Дагестана добился роста объемов производства. В частности, расширяет поставки продукции завод им. Гаджиева, основанный еще в 1932 году и являющийся крупнейшим производителем и поставщиком на российском и других рынках мира насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких металлических шлангов, электрогидравлических рулевых машин, предназначенных для судов неограниченного района плавания всех классов и назначений.

Предприятие ожидают важные преобразования, которые стали возможными отчасти из-за санкций - появилось больше свободного места на огромном внутреннем рынке. В частности, в сфере нефтегазовой промышленности. В числе партнеров предприятия — компания «Лукойл». Насосы, гидроцилиндры, винтовые насосы для добычи тяжелой нефти - все это делают дагестанские промышленники.

На заводе заверили, что могут производить все, были бы заказы. Тем более, что качество выпускаемой продукции успешно конкурирует, а иногда и превосходит более дорогие иностранные аналоги. Однако есть и проблемы. Одна из главных — нехватка кадров, поскольку молодежь неохотно идет в рабочие профессии, несмотря на то, что зарплата — выше средней по республике.
На предприятии уверены, что им все же удастся решить кадровый вопрос. А с государственной поддержкой получится увеличить производственные мощности. В 2022 году завод Гаджиева отпразднует свой 90-летний юбилей. Работники надеются, что эта дата станет точкой отсчета для новой истории завода.

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Татьяна Романова
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