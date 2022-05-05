В США рассказали о новой роли российского «Ясеня»

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19FortyFive: российские субмарины проекта «Ясень-М» используют для поражения целей на суше

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» используют для поражения наземных целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О новой роли субмарины рассказывает американский журнал 19FortyFive.

Отмечается, что субмарины проекта «Ясень-М» демонстрируют новую грань подводной войны. Подводные лодки, которые предназначены для борьбы с кораблями и субмаринами, используют для поражения береговых баз на суше.

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Первая подводная лодка проекта «Ясень-М» вошла в состав Северного флота в начале 2021 года. При длине 130 метров подводное водоизмещение субмарин проекта 885М составляет менее 13 800 тонн. Субмарина способна развивать подводную скорость до 31 узла. Также «Ясень-М» получил усовершенствованное оборудование и ядерный реактор.

В арсенал подводных лодок проекта «Ясень-М» входят пусковые установки, которые позволяют использовать крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс». Также субмарина может нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Издание отмечает, что арсенал подводных лодок проекта 885М позволяет адаптировать их для любых задач. Подводная лодка может атаковать субмарины и надводные корабли, а также поражать наземные цели гиперзвуковыми ракетами, которые способны преодолевать систему противоракетной обороны.

В апреле в публикации 19FortyFive сообщили, что российская подводная лодка пятого поколения проекта «Хаски» является загадкой для США и НАТО.

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Даниил Иринин
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