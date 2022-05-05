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В США назвали риски для Абрамовича в случае провала переговоров России и Украины

WP: в случае провала переговоров Москвы и Киева Абрамовичу грозят западные санкции

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В случае провала переговоров Москвы и Киева российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, выступающему в качестве посредника, грозят западные санкции. Такие риски назвали журналисты The Washington Post (WP).

Авторы материла отмечают, что неспособность переговоров на данном этапе привести к прекращению боевых действий создает большие риски для Абрамовича. «И он, и киевские власти отчаянно стремятся избежать наихудших из возможных исходов. Но по иронии судьбы его личная позиция против санкций одновременно является его самым большим сдерживающим фактором: в Москве у Абрамовича нет большой свободы действий», — заявил бывший чиновник Совета национальной безопасности США, курировавший российское направление, Гэвин Уайлд.

Он также отметил, что идея выступить посредником позволила Абрамовичу остаться на плаву и избежать санкций США. Вместе с тем чиновник указал на то, что «все это было более выгодно для него лично — и, возможно, даже для Москвы, — чем для Украины».

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Некоторые украинские официальные лица, в свою очередь, заявляли, что Абрамович — единственный эффективный канал взаимодействия на данном этапе переговоров. По словам осведомленных американских чиновников, украинский лидер Владимир Зеленский оказал давление на президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы они воздержались от введения санкций в отношении Романа Абрамовича, пока он является посредником.

Журналисты также отметили, что российский бизнесмен использовал связи в Израиле, чтобы избежать экономических санкций и заморозки своих активов. Сообщается, что семь руководителей видных израильских учреждений направили письмо послу США в Израиле Томасу Нидесу с просьбой не вносить Романа Абрамовича, который имеет израильское гражданство, в санкционный список.

В конце апреля стало известно, что высокопоставленные официальные лица Белого дома усилили давление на руководство США, призывая ввести санкции против российского миллиардера. Они аргументировали это тем, что участие Абрамовича в мирных переговорах между Россией и Украиной не дало ощутимых результатов.

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Алина Гончарова
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