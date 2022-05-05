У россиянина изъяли алмазы на 2,8 миллиона рублей

Полиция изъяла у жителя Якутии незаконно добытые алмазы на 2,8 миллиона рублей

В Якутии сотрудники МВД задержали работника горно-обогатительного комбината, в квартире которого обнаружили десятки природных алмазов общей массой 104 карата. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконной добычей драгоценных металлов мужчина занимался с 2019 года. С помощью ультрафиолетового фонаря и металлоискателя он обследовал рудники и карьеры. За два с половиной года россиянин нашел 289 драгоценных камней стоимостью 2,8 миллиона рублей.

Также дома у россиянина нашли профессиональные ювелирные весы и различные предметы для добычи и сортировки благородных минералов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»).

Суд избрал россиянину меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.