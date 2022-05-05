В Алтайском заповеднике засняли наблюдавших за людьми медведицу и медвежонка

В Алтайском заповеднике засняли наблюдавших за людьми медведицу и медвежонка

В Алтайском природном биосферном заповеднике сотрудники заметили медведицу с медвежонком, наблюдавших за людьми из зарослей цветущего маральника. Об этом сообщается на сайте заповедника.

В заповеднике уточнили, что животные находились на склоне недалеко от Телецкого озера, куда медведи приходят поесть первую зеленую траву.

Они добавили, что первоначально отправились на склон, чтобы исправить поврежденный днем ранее аншлаг.

Ранее сообщалось, что в Кроноцком заповеднике сняли на видео погоню бурого медведя за лосем на побережье Тихого океана. Как рассказала государственный инспектор, она наблюдала за животными около часа, но так и не выяснила, чем закончилась история, так как торопилась пройти установленный маршрут.