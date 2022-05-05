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Адвокат Шария поделился деталями дела об экстрадиции блогера на Украину

Адвокат Шария Гонсало Бойе сообщил, что задержанного в Испании блогера отпустили под залог
Анатолий Шарий

Анатолий Шарий. Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Задержанный в Испании украинский блогер и оппозиционер Анатолий Шарий был отпущен под залог. Такими деталями в беседе с «Лентой.ру» поделился его адвокат Гонсало Бойе.

Сейчас у украинской стороны есть 40 дней, чтобы подать официальный запрос и сопроводительные документы на экстрадицию Шария на Украину. По этой причине пока не назначена дата первого заседания суда по делу, рассказал юрист.

Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

В 2000-х годах Шарий работал журналистом на Украине. Против него были заведены уголовные дела, после чего он получил убежище в Евросоюзе в 2012-м, однако в 2021-м литовские власти лишили его статуса беженца. Последние годы Шарий ведет блог на YouTube и критикует украинские власти.

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Валентина Шварцман
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