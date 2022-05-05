В Белгородской области обстреляли производящий мостовые конструкции завод

В Белгородской области обстреляли из гранатометов производящий мостовые конструкции завод

В Белгородской области из ручных противотанковых гранатометов обстреляли завод, производящий мостовые конструкции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ночью 3 мая неизвестные три раза выстрелили из реактивной противотанковой гранаты (РПГ-22) по территории АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» в поселке Борисовка. Повреждена пустая емкость из-под топлива объемом 1000 тонн. По имеющимся сведениям, выстрелы были произведены из гранатометов с расстояния 200 метров. На месте были найдены три пустых тубуса от РПГ-22.

Ранее стало известно об обстреле Украиной деревни Нехотеевка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате были повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен. Кроме того, был нанесен ущерб линии электропередачи. По словам Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.